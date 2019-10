Flamengo confirma lesões de Arrascaeta e Filipe Luís

O Flamengo confirmou nesta quinta-feira que Arrascaeta e Filipe Luís se lesionaram na partida da última quarta-feira, contra o Grêmio, pelo jogo de ida das semifinais da Copa Libertadores.

O caso do uruguaio é mais grave. O meia sofreu uma lesão no ligamento colateral medial e no menisco medial do joelho esquerdo e será submetido à cirurgia nos próximos dias. Arrascaeta passará por artroscopia e o clube não divulgou prazo de retorno.

Já o lateral brasileiro lesionou o ligamento colateral lateral do joelho esquerdo e passará por um tratamento mais conservador, com fisioterapia e sem intervenção cirúrgica. O Flamengo também não divulgou prazo de retorno.

Após o empate por 1 a 1 contra os gremistas em Porto Alegre, os atletas foram reavaliados nesta manhã, e após a realização de ressonância magnética, foram constatadas as lesões.

O Rubro-Negro volta a campo neste domingo, às 11h (Brasília), contra a Chapecoense fora. O jogo de volta da Libertadores acontece só no próximo dia 23, no Maracanã.