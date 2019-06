Flamengo anuncia 50 mil ingressos vendidos para decisão contra o Corinthians

Nesta segunda-feira, o Flamengo anunciou que vendeu de forma antecipada 50 mil ingressos para o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Corinthians, no Maracanã. No confronto de ida, o Rubro-Negro derrotou o Timão por 1 a 0 em Itaquera. A partida está marcada para às 21h30 (horário de Brasília) desta terça.

Três setores do estádio já estão esgotados: Norte, Leste Inferior e Maracanã Mais. Só restam entradas para a Oeste Inferior, Leste Superior e alguns ingressos na Sul, onde o valor dos bilhetes variam entre R$ 60 e R$ 240.

A carga total, incluindo as gratuidades, é de aproximadamente 60 mil. É possível comprar bilhetes no site oficial do clube. Como ganhou do Timão no primeiro jogo, o Fla joga por um empate. Ao Alvinegro do Parque São Jorge só resta a vitória.

Alô, Nação! Já são 50 mil ingressos vendidos para a partida contra o Corinthians, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Corra e garanta o seu no site https://t.co/W8IJ4p0Ryb ou nos pontos de venda. #CRF 🔴⚫️ pic.twitter.com/ulAsRflJnm — Flamengo (@Flamengo) 3 de junho de 2019

Confira os preços dos ingressos ainda disponíveis para a partida:

SUL

– Sócio-torcedor dos planos Raça e superiores: R$27,00

– Sócio-torcedor do plano Onde Estiver: R$30,00