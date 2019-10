Fla e Jesus são denunciados pelo STJD; técnico pode ser suspenso por 12 jogos

A fase do Flamengo é excelente dentro de campo, mas a equipe pode ter problemas nos próximos dias. Isso porque o clube e Jorge Jesus foram denunciados pelo STJD e podem ser punidos pelo órgão de justiça. O julgamento acontecerá na próxima terça-feira, às 15h30, na sede do tribunal, no Rio de Janeiro.

O Flamengo foi denunciado por atrasar dois minutos para retornar ao segundo tempo na partida contra o Athletico Parananense, no último domingo. O clube pode ser multado por um valor entre R$ 100 e 100 mil. A sansão seria aplicada pela infração artigo 191, inciso III, por descumprir o inciso XV do artigo 7 do regulamento geral de competições da CBF de 2019.

O caso de Jorge Jesus é mais complicado. O treinador foi denunciado por ofender a arbitragem e ter uma atitude antidesportiva na entrevista após o jogo contra o Furacão. Portanto, o português foi enquadrado em dois artigos do código brasileiro de justiça desportiva (CBJD): 243-F e 258. Pelo primeiro, o técnico pode ser suspenso por quatro a seis partidas e multa entre R$ 100 e R$ 100 mil. Pelo segundo, Jesus pode encarar uma suspensão de um a seis jogos. Dessa forma, o treinador pode pegar um gancho de até 12 jogos.

Relembre as falas de Jorge Jesus na entrevista coletiva:

“Sabíamos que o jogo ia ser difícil pela qualidade do Athletico, pelas condições do sintético, jogo completamente diferente. Já viemos preparados. Não vinha preparado para jogar contra duas equipes, contra o árbitro, mas contra o Atlhetico”, afirmou Jesus.

“Quem toma essas decisões tem que ser penalizado. Não pode tomar uma decisão e nem estar no campo para fazer outras asneiras. Não tem capacidade. Nem sei quem foi, mas não pode andar no VAR. Vai para casa, férias. E para não prejudicar o árbitro, que teve decisão certa, mas foi influenciado pelo VAR. Não pode passar impune. Quando um VAR não tem capacidade com todas as ferramentas que tem, não pode. Não tem capacidade, é como todas as profissões, é para os melhores”, completou.