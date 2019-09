Filipe Luís acusa São Paulo de “amarrar” o jogo contra o Flamengo

O empate sem gols diante do São Paulo quebrou a sequência de vitórias do Flamengo no Campeonato Brasileiro, mas para o lateral-esquerdo Filipe Luís, o resultado poderia ter sido diferente se o adversário não tivesse interrompido a partida diversas vezes para atendimento dos seus jogadores.

O jogador rubro-negro também culpou a arbitragem por permitir que o jogo ficasse lento com tantas paralisações. Em entrevista ao canal Premiere, na saída do gramado, Filipe Luís afirmou que o São Paulo tem um bom time, mas lamentou que os jogadores da equipe tricolor tivessem retardado o andamento da partida com quedas sucessivas e que o árbitro não tivesse tomado atitudes para acelerar o andamento do jogo.

“Foi um bom jogo. Única coisa realmente triste é a maca entrar quatro, cinco vezes no campo. Nós jogadores mesmo temos que mudar isso e sair em pé. Cada um tem suas armas de perder tempo, mas o juiz não pode permitir tanta lentidão no jogo”, declarou o lateral.

Mesmo com as paralisações, Filipe Luís disse que o Flamengo teve várias oportunidades para marcar. O lateral afirmou que o time vai tentar melhorar para retomar o caminho das vitórias.

Gabigol suspenso

O Flamengo terá um desfalque importante para a próxima partida pelo Campeonato Brasileiro, no dia 6 de outubro, diante da Chapecoense, na Arena Conda. O atacante Gabigol, artilheiro da equipe, foi advertido com o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão.

Antes da Chapecoense, o Rubro-negro da Gávea vai enfrentar o Grêmio, nesta quarta-feira, em Porto Alegre, pelas semifinais da Taça Libertadores. Segundo planejamento da comissão técnica, os jogadores treinarão no domingo e segunda-feira, antes da viagem para a capital gaúcha.