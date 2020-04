Felipão critica rejeição a Jorge Jesus no comando da Seleção Brasileira

Por conta do grande desempenho com o Flamengo na temporada passada, o técnico Jorge Jesus é um forte candidato se tornar treinador da Seleção Brasileira caso Tite saia. Contudo, há quem o rejeite no comando do Brasil devido a sua nacionalidade portuguesa.

Em entrevista à Fox Sports nesta quarta-feira, o técnico Felipão revelou que não concorda com essa ideia. O ex-Palmeiras destacou que um treinador bom é capaz de trabalhar em qualquer parte do mundo e que os brasileiros deveriam dar exemplo de receptividade.

“Não concordo com o pensamento de alguns campeões do mundo. Técnico bom e com qualidade não tem nacionalidade. Se o Jesus for escolhido em uma oportunidade para ser o técnico da Seleção Brasileira, ele o será com muito trabalho, com muita boa vontade e dedicação, como ele fez e faz nos seus clubes, lá em Portugal e agora no Flamengo. Eu acredito que um técnico bom pode trabalhar em qualquer parte do mundo”.

“Eu pelo menos trabalhei em sete países e sempre fui muito bem recebido, e espero que meus colegas, se tiverem alguma pequena rusga com técnicos estrangeiros, que deixem de lado, porque nós brasileiros quando saímos somos muito bem recebidos em qualquer parte do mundo, então deveremos dar como exemplo também a receptividade. E todos os técnicos, independente de serem portugueses, ou qualquer outra nacionalidade, sendo bons, tem lugar em qualquer ambiente”, concluiu Felipão.

