Everton Ribeiro destaca vitória do Flamengo com gosto diferente

O futebol segue mantendo sua atividade no Brasil, mas, devido ao avanço do coronavírus, de uma forma que deixa os atletas frustrados. Neste final de semana, jogos nas capitais de São Paulo e Rio Janeiro foram disputados sem a presença de torcida.

Por isso, o meia Everton Ribeiro destacou o sentimento pelo triunfo do Flamengo contra a Portuguesa no Maracanã vazio, em confronto do Campeonato Carioca. “Uma vitória com um gosto diferente. Jogar com Maracanã vazio é ruim, por um motivo de pandemia, pior ainda”, descreveu.

O meia do Mengão ainda deixou uma mensagem para que o problema seja resolvido o quanto antes. “Fizemos nossa parte, lutamos até o fim e agora torcemos para que tudo melhore e se resolva da melhor forma possível”, emendou.

Como a Libertadores foi paralisada pela Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol), o próximo jogo marcado do Flamengo será no dia 23, segunda-feira, contra o Bangu, fora de casa.