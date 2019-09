Everton Ribeiro analisa confronto direto entre Flamengo e Santos

Disputando o título simbólico do primeiro turno do Brasileirão, Flamengo e Santos se enfrentam no Maracanã na tarde deste sábado. Peça importante do esquema de Jorge Jesus, o meia Everton Ribeiro destacou a importância do jogo.

“A gente sabe que faz diferença ganhar confrontos diretos. Estamos focados em fazer uma grande partida e estamos atentos ao Santos para não cometer erros durante o jogo”, afirmou o camisa 7 do Rubro-Negro.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Mesmo com o bom momento do Flamengo, Everton opta por manter a cautela e afirma que a equipe deve pensar um jogo de cada vez: “Para nós é um jogo importante como foi o do Avaí, do Palmeiras… É reta final de turno, mas a gente sabe que tem muito campeonato pela frente. Temos que manter o que temos feito jogo a jogo. A oportunidade é sempre o próximo jogo. Vamos entrar com nosso melhor futebol e tentar a vitória, que é o que viemos buscando a cada partida”.

Para o duelo decisivo, o Flamengo vai contar com a forte presença de sua torcida, que esgotou os ingressos. O Rubro-Negro tem a melhor média de público do Campeonato Brasileiro.