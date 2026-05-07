Estudiantes empata com Cusco, e Flamengo pode garantir vaga nesta quinta

Na noite desta quarta-feira, o Estudiantes empatou por 1 a 1 com o Cusco, no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, pela quarta rodada da Copa Libertadores. Com o resultado, o time brasileiro pode garantir a sua classificação ao mata-mata nesta quinta-feira.

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Situação do grupo

Com seis pontos, o Estudiantes ocupa a segunda colocação do grupo. Já o Flamengo, líder com sete, pode abrir quatro pontos de vantagem caso vença o Independiente Medellín nesta quinta-feira. Um triunfo rubro-negro, inclusive, garante matematicamente a classificação da equipe carioca, que não poderá mais ser alcançada nem pelos colombianos nem pelo Cusco, lanterna da chave com apenas um ponto.

⏱ Empate en Cusco, por la cuarta fecha de CONMEBOL #Libertadores pic.twitter.com/g0zeveDCIj — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) May 6, 2026

📋 Resumo do jogo

🟡⚫CUSCO 1 X 1 ESTUDIANTES🔴⚪

🏆 Competição: Copa Libertadores - Rodada 4 (Grupo A)

🏟️ Local: Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco (PER)

📅 Data: 06 de maio de 2026 (quarta-feira)

⏰ Horário: 19h (de Brasília)

Gols

⚽ Lucas Colitto, aos 37' do 1ºT (Cusco)

⚽ Tiago Palacios, aos 13' do 2ºT (Estudiantes)

Arbitragem

Árbitro: Guillermo Enrique Guerrero Alcivar (CHI)

Como foi o jogo

O Cusco abriu o placar aos 37 minutos, quando Manzaneda escorou um cruzamento para o meio da área e Lucas Colitto completou. O empate dos argentinos veio aos 13 da segunda etapa. Amondarain segurou o zagueiro no pivô e ajeitou para Tiago Palacios, que bateu por baixo do goleiro.

Próximo jogo do Estudiantes

O próximo jogo do Estudiantes pela Libertadores será contra o Flamengo, no Maracanã, pela quinta rodada. O duelo está marcado para as 21h30 (de Brasília) do dia 20 de maio.