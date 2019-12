Especulado na China, Bruno Henrique diz que faria “contrato vitalício” com o Fla

Alvo de times da China, Bruno Henrique tratou de tranquilizar os torcedores rubro-negros nesta quinta-feira. O segundo melhor jogador do Mundial de Clubes disse que faria um “contrato vitalício” com o Flamengo ao ser perguntado sobre seu futuro.

O atacante participou do evento Futebol Contra a Fome, partida beneficente organizada pelos cantores Alexandre e Fernando Pires e realizada na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais.

“O Flamengo hoje é minha casa. Um time da grandeza do Flamengo depois de muitos anos voltar a conquistar títulos, trazer o torcedor de volta. Foi muito bonito o ano que a gente viveu. Por mim, eu fazia contratado vitalício ficava para sempre no Flamengo”, disse ao SporTV.

Com 62 partidas, 35 gols marcados e 15 assistências, Bruno Henrique se consolidou como peça fundamental do Flamengo e é especulado em times da China. O clube carioca, inclusive, já trabalha com a renovação de seu contrato, mas estipulou um valor para uma possível venda: 20 milhões de euros (cerca de R$ 90 milhões).