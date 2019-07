Entenda porque o Flamengo é o time que mais gasta no Brasil

Com o elenco já recheado de bons jogadores, o Flamengo se reforçou ainda mais durante a intertemporada, com as contratações do lateral-direito Rafinha, além do zagueiro espanhol Pablo Marí e do meia Gerson, apresentados na última sexta-feira. O clube também negocia a contratação do lateral-esquerdo Filipe Luís.

As movimentações elevaram o gasto em contratações do Rubro-Negro para a temporada, que agora chega a € 37,13 milhões (cerca de R$ 156,34 milhões), a maior cifra entre os clubes brasileiros. Para chegar a este nível, porém, o Rubro-Negro passou por anos de recuperação e austeridade financeira.

Entenda porque o Flamengo tem dinheiro para reforços

Sob a gestão do ex-presidente Eduardo Bandeira de Melo, o clube reduziu sua divida em mais de R$ 200 milhões entre 2014 e 2017, aliviando suas finanças. Além da redução, o Flamengo também conseguiu alterar o perfil da dívida, que hoje é majoritariamente fiscal, equacionada em sua maioria pelo Profut, programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro.

Ao mesmo tempo, o Rubro-Negro também conseguiu aumentar suas receitas. Em 2018, o Fla teve o segundo maior faturamento do Brasil, atrás apenas do Palmeiras, com R$ 538 milhões, sem contar a venda do meia Lucas Paquetá, que foi contabilizada em 2019. Os dados foram extraídos dos balanços financeiros divulgados pelo clube.

A maior renda do clube segue sendo os direitos de transmissão vendidos à TV, que somou R$ 220 milhões no ano passado. Os faturamentos com marketing e patrocínios, além de renda com o público nos estádios ultrapassaram a marca de R$ 100 milhões cada.

Com a divida reduzida e o faturamento em alta, o Rubro-Negro conseguiu reservar uma boa quantia para contratações. Para a atual temporada, o Flamengo contratou o meio-campista Arrascaeta, o atacante Bruno Henrique, o zagueiro Rodrigo Caio, o atacante Gabigol, por empréstimo, o lateral-direito Rafinha, o zagueiro Pablo Marí e o meia Gerson.

Confira quanto os grandes gastaram em contratações para 2019*:

Flamengo: R$ 156,3 milhões

Palmeiras: R$ 83,8 milhões

São Paulo: R$ 76,9 milhões

Corinthians: R$ 62 milhões

Santos: R$ 54,5 milhões

Atlético-MG: R$ 39,8 milhões

Cruzeiro: R$ 26,32 milhões

Grêmio: R$ 26 milhões

Internacional: R$ 2,9 milhões

Vasco: 0

Fluminense: 0

Botafogo: 0

*Dados arredondados e retirados do site especializado em transferências Transfermarkt