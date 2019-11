Encontro das Nações: Flamengo recebe o Corinthians em clima de decisão

O Flamengo recebe o Corinthians no Maracanã, domingo às 16h, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Em momentos bem diferentes, o Rubro-Negro vai em busca de ampliar sua vantagem na liderança, que caiu um pouco na última rodada. Já o Timão precisa reagir urgentemente no campeonato, para afastar a crise e a desconfiança.

Do lado carioca, o goleiro Cesar e o atacante Gabigol, suspensos, estão fora. Para o gol, Diego Alves segue como dúvida e faz tratamento de uma entorse no joelho. O jovem Gabriel Batista está de sobre aviso. No ataque, Vitinho é o favorito para ocupar a vaga ao lado de Bruno Henrique.

Os rubro-negros minimizaram a diminuição da diferença para o Palmeiras. O zagueiro Rodrigo Caio pregou tranquilidade para voltar ao rumo das vitórias. “Foi um resultado que poderia acontecer. Foi com sentimento de derrota porque estávamos na frente por 2 a 0. Agora é ter calma porque a diferença é boa”, disse o defensor.

Quem não tem muita calma é Fábio Carille e o time do Corinthians. Há 7 jogos sem vencer, o alvinegro vê a atual rodada como decisiva para o restante do campeonato, pois ela pode significar o inicio de uma reação ou o decreto oficial de uma forte crise.

Sabendo disso, o treinador mexeu no time. No último treino, Ramiro foi escolhido para ocupar a meia-direita, ao lado de Pedrinho jogando centralizado e Mateus Vital pela esquerda. Essa formação seria inédita no time titular. Porém, Carille afirmou que mudará uma peça desta formação. Não se sabe quem será o escolhido para sair, nem quem vai entrar. A probabilidade maior é que Clayson comece jogando no lugar de vital.

O Timão não poderá contar com Manoel, vítima de dores na coxa direita, Danilo Avelar, suspenso pelo terceiro amarelo. Love e Everaldo seguem lesionados e nem no banco ficarão. Quem volta é Boselli, que cumpriu suspensão na última rodada, mas deve ser apenas opção no banco.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X CORINTHIANS

Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data: 3 de novembro de 2019 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Assistentes: Leirson Peng Martins (RS), José Eduardo Calza (RS) e Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)

Flamengo: Diego Alves (Gabriel Batista), Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Éverton Ribeiro e De Arrascaeta; Vitinho e Bruno Henrique

Técnico: Jorge Jesus

Corinthians: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Carlos; Ralf e Júnior Urso; Ramiro, Pedrinho e Mateus Vital (Clayson); Gustavo.

Técnico: Fábio Carille