Em tom de provocação, #FicaAbel ganha força nas redes sociais

A torcida do Flamengo lotou as redes sociais nesta quinta-feira de mensagens com a hashtag “FicaAbel”. As publicações surgiram após uma polêmica fala do Abel Braga em entrevista coletiva.

“Hoje foi lindo, cara. Os garotos tentaram, mas teve uma hora que não deu. O termo é esse: amassamos. Fizemos 30 minutos surpreendentes. Eles estavam nos dando a bola. Mas não conseguimos marcar o gol. Foi surpreendente nosso início”, disse o comandante após perder por 1 a 0 para o Flamengo.

Os torcedores do Vasco, irritados com o mal desempenho no Campeonato Carioca, não gostaram da declaração e começaram a pedir a demissão do técnico. Porém, em resposta, os flamenguistas, que já passaram por uma insatisfação com Abel no começo de 2019, responderam em tom de provocação, pedindo paciência para os rivais.

