Elenco do Flamengo não treina neste fim de semana

Após a multa aplicada pela Prefeitura do Rio de Janeiro, o Flamengo decidiu dar folga ao elenco rubro-negro neste fim de semana. Com isso, não houve trabalho nos campos do Ninho do Urubu, em princípio até segunda-feira.

Os jogadores voltaram a treinar no CT sem a liberação da Prefeitura. Fiscais da Vigilância Sanitária foram até o local, mas acabaram impedidos de fazer a inspeção e multaram o clube em quase R$ 3 mil.

Diante do ocorrido, os dirigentes rubro-negros decidiram dar folga neste fim de semana ao elenco para tentar resolver o impasse com a Prefeitura. Uma reunião está agendada para este domingo com o prefeito Marcelo Crivella, onde poderão ser liberadas as atividades nos clubes.

“Nós estamos propondo, no conselho científico, uma estratégia de retorno. Os clubes que puderem obedecer isso, então a partir do dia 25 (fim do decreto) poderão (voltar a treinar). A estratégia é rigorosa, ela é muito rigorosa. No domingo me reúno com os clubes”, declarou Crivella.

Até o momento, o Flamengo realizou duas baterias de testes no departamento de futebol. Quatro jogadores testaram positivo, mas dois já estão curados e treinaram normalmente. Outros dois ainda estão em quarentena em casa sob a supervisão dos médicos rubro-negros.