Elenco do Flamengo é alvo de protestos e Diego se revolta com ofensas

A eliminação para o Athletico-PR na Copa do Brasil gerou protestos por parte da torcida do Flamengo. Na tarde deste sábado, cerca de 20 torcedores aguardaram a chegada do elenco rubro-negro ao Aeroporto Tom Jobim, no Rio de Janeiro, de onde estava previsto o embarque para a cidade de São Paulo, local do confronto contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro.

Quando o ônibus que levava a delegação chegou ao aeroporto, os torcedores foram em direção ao veículo para cobrar os atletas. O estafe do clube desceu primeiro, mas os jogadores preferiram não sair, por conta do clima tenso entre os manifestantes.

Então, o treinador Jorge Jesus saiu e parou para conversar com os torcedores e ouvir as reclamações. Um dos principais alvos era o meia Diego, que desperdiçou uma das penalidades contra a equipe paranaense. O meia precisou, inclusive, ser contido para não tirar satisfação com os manifestantes. Em seguida, o elenco desceu e os ânimos ficaram ainda mais exaltados, com ofensas e tentativas de agressão. Além do camisa 10, Vitinho, Pará e Rodinei também foram bastante mencionados.

E não foram só cobranças individuais. Os flamenguistas também ouviram que “a Libertadores virou obrigação”, gritos de “não queremos dinheiro, queremos títulos” e “time mimado”.