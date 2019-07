Dirigentes de Flamengo e Emelec se reúnem antes de duelo pela Libertadores

Na última terça-feira (23), dirigentes de Flamengo e Emelec se reuniram no Equador para um jantar de boas-vindas, antes do confronto entre as duas equipes pelas oitavas de final da Copa Libertadores, no Estádio George Capwell. A prática é comum entre os clubes que disputam o torneio continental.

A comitiva do clube brasileiro contou com Luiz Eduardo Baptista, vice-presidente de Relações Externas do Rubro-Negro, Rodrigo Dunshee, vice-presidente Geral e Jurídico, Gustavo Oliveira, vice-presidente de Marketing e Comunicação, Cacau Cotta, diretor de relações externas, Dekko Roisman e Diogo Lemos, membros do Conselho do Futebol, e Yuri Palapoli, analista de comunicação.

Ao site oficial do Rubro-Negro, Rodrigo Dunshee comentou a importância das confraternizações entre clubes. “Foi uma recepção muito boa da diretoria do Emelec. É muito bom que o Flamengo mantenha boas relações com outras equipes. O mundo está globalizado e essa é uma tradição nossa de receber muito bem os clubes e também de sermos recebidos. No jogo, que vença o melhor e esperamos que seja o nosso Flamengo”, destacou após o jantar.

Luiz Eduardo Baptista também comemorou a integração com a equipe equatoriana. “Depois do jantar de confraternização com o Emelec, estamos muito animados com as oportunidades de estreitamento de relações. Na terça-feira, foi um festival de gentilezas, buscamos oportunidades conjuntas e de negócios. As conversas foram muito produtivas. Que o Mengão consiga um grande resultado nesta quarta”, declarou.

Edmundo Vejar, vice-presidente da equipe equatoriana, foi outro que aprovou o encontro. “Creio que confraternizar com os dirigentes do Flamengo faz sentir que eles estão em casa. Foi um encontro muito positivo e que com certeza vai estreitar as relações entre nossas instituições”, afirmou o dirigente, que ainda recebeu uma placa especial das mãos de Luiz Eduardo Baptista.