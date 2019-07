Diego tem fratura confirmada após derrota do Flamengo e será operado

Além da derrota por 2 a 0 para o Emelec, o Flamengo vai voltar do Equador com um grande problema na bagagem. Depois de levar uma entrada dura, o meia Diego sofreu uma fratura no tornozelo esquerdo e acabou deixando o campo de maca.

Depois da partida, o jogador seguiu para um hospital de Guaiaquil para fazer exames mais detalhados que detectaram a grave lesão. De acordo o chefe do departamento médico do Flamengo, Márcio Tannure, Diego precisará ser submetido a uma cirurgia.

“O Diego sofreu uma fratura-luxação no tornozelo esquerdo, com fratura óssea, lesão ligamentar. O tratamento é cirúrgico. A fratura é considerada complexa. Amanhã [quinta-feira], quando ele chegar de viagem, será reavaliado por mim no hospital, com outros exames complementares para avaliarmos a real extensão dessa lesão. Vamos agendar a cirurgia o mais breve o possível”, explicou o profissional ao Globoesporte.com.

Além de Diego, os atacantes Vitinho, Everton Ribeiro e Arrascaeta estão no departamento médico e serão avaliados nesta quinta-feira, porque o técnico Jorge Jesus espera contar com eles para o jogo da volta, diante do Emelec, na próxima quarta, no Maracanã.

Antes do compromisso válido pela Libertadores, o Flamengo tem um clássico pela frente. Neste domingo, às 16 horas (de Brasília), o time dirigido por Jorge Jesus encara o Botafogo, no Maracanã, pela 12ª rodada da competição nacional.