Diego Costa revela desejo de jogar no Flamengo: “Todo jogador quer ir”

Tendo seu nome especulado no Flamengo na última janela de transferências, o atacante Diego Costa, do Atlético de Madrid, revelou recentemente o seu desejo em defender o clube. Em entrevista ao canal de Youtube Que Partidazo, o brasileiro naturalizado espanhol afirmou que o atual momento do Rubro-Negro tem atraído os jogadores.

“O Flamengo é um time que todo jogador quer ir. Não só os brasileiros, houve até aquela chance do Balotelli. Com o crescimento que está tendo agora, vamos ver daqui a dois, três anos se o Flamengo vai querer (me contratar). Vai chegar um momento que os grande jogadores se vão oferecer, como já se oferecem, e não será fácil entrar ali”, disse o jogador.

😃 ¡Estamos de enhorabuena, @diegocosta vuelve a marcar de rojiblanco! 🔴⚪🔴

¿Recordáis estos golazos que ya anotó en @LaLiga? 🔝 ¿Cuál es vuestro preferido?#AúpaAtleti pic.twitter.com/H4RlNLEJNo — Atlético de Madrid (@Atleti) January 4, 2018



No entanto, Diego opta por manter a cautela, e diz que vai reavaliar suas condições físicas no futuro: “Pelo o que eu me conheço, eu só jogaria em um time brasileiro se me sentisse fisicamente bem. Uma pressão daquelas…o povo de lá que é muito apaixonado…, jamais iria jogar limitado fisicamente sabendo que eu não conseguiria demonstrar um pouco do meu futebol”.

Aos 30 anos, Diego Costa segue como um dos principais atacantes do futebol espanhol, e trata uma possível volta ao Brasil como um projeto à longo prazo. Além disso, ele reconhece que atualmente o Flamengo está bem servido no ataque: “Agora o Gabigol está bem, faz gols toda hora“.

