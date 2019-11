Diego Alves não treina e deve ficar de fora contra o Corinthians

O goleiro Diego Alves segue em tratamento para se recuperar de uma entorse no joelho direito. No treino desta sexta-feira, no Ninho do Urubu, o camisa 1 não apareceu em campo e aumentaram as chances dele ficar de fora da partida do próximo domingo diante do Corinthians.

Diego Alves sofreu a lesão na partida contra o CSA, no último final de semana, e não participou de qualquer atividade no campo esta semana. Na quinta-feira, no duelo contra o Goiás no Serra Dourada, ele foi substituído por César. Além de criticado pela atuação no empate em Goiânia, o reserva imediato foi expulso e está suspenso.

Se for confirmada a ausência do arqueiro titular, o Rubro-Negro deve ir a campo com seu terceiro goleiro, o jovem prata da casa Gabriel Batista. Além dele, o elenco profissional tem Hugo Souza, Yago e Fernando, estes dois do Sub-20.

Flamengo e Corinthians se enfrentam neste domingo, no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.