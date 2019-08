Diego Alves afirma que falha no gol foi a primeira da carreira

Vaiado pela torcida do Flamengo ao final da partida, o goleiro Diego Alves disse que a falha cometida no lance que resultou no segundo gol do Bahia nunca havia acontecido na sua carreira. O goleiro rubro-negro tentou sair jogando com os pés e colocou a bola nos pés do atacante Gilberto que bateu para o gol vazio.

Em entrevista ao canal Premiere, Diego Alves disse que estava pressionado e foi chutar para a frente, mas a bola caiu nos pés do atacante do Bahia. “Isso nunca aconteceu na minha vida. Na Espanha também jogava com os pés”, disse.

O goleiro do Flamengo garantiu que não pensou em dar passe e sim colocar a bola para longe, mas que acabou sendo infeliz e colocando o atacante adversário em condições de marcar.

Diego Alves fez questão de elogiar a atuação do Bahia. O goleiro ressaltou que os baianos ganharam quase todas as divididas, principalmente no primeiro tempo. E que o adversário foi muito feliz nos contra-ataques que acabaram determinando o resultado do jogo. Mesmo com a derrota, Diego Alves mostrou otimismo e garantiu que o Flamengo entrou em campo pensando em encurtar a distância para o Santos, líder da competição, mas não foi feliz.

“Lógico que ninguém gosta de perder, mas temos tempo para dar a volta, por cima, no Campeonato Brasileiro” finalizou.