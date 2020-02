Com Jesus no banco, Flamengo encara o Resende pelo Carioca

O Flamengo disputou as quatro primeiras rodadas da Taça Guanabara com uma equipe formada por jovens jogadores da base, alguns do sub-20 campeão brasileiro de 2019 e outros já integrados aos profissionais. O retrospecto foi positivo, com duas vitórias, inclusive sobre o rival Vasco, um empate e uma derrota, esta diante do Fluminense na última quarta-feira.

A partir da quinta rodada do primeiro turno do Estadual, o elenco principal, que disputou o Mundial de Clubes em dezembro mais os reforços contratados para esta temporada, entrarão em ação.

O adversário da partida da noite desta segunda-feira, no Maracanã, será o Resende, que apesar de ser o mandante, preferiu garantir uma renda maior jogando no Rio de Janeiro.

O técnico Jorge Jesus iniciou os trabalhos de pré-temporada com os reforços que chegaram ao clube na semana passada, mas o grupo de 2019 só se reapresentou na segunda-feira dia 27. O Mister confirmou a utilização dos principais atletas do clube, mas não deu qualquer indicação sobre os onze iniciais que enfrentarão o Resende.

É provável que os atletas do elenco profissional que atuaram nas primeiras rodadas sejam utilizados. São os casos do goleiro Gabriel Baptista, dos zagueiros Rafael Santos e Dantas, do lateral-direito João Lucas, dos volantes Hugo Moura e Vinicius Souza, do meia Pepê e do atacante Lucas Silva.

Já com relação aos reforços para a temporada, os zagueiros Gustavo Henrique e Léo Pereira, o volante Thiago Maia e os atacantes Pedro, Michael e Pedro Rocha, todos estão regularizados e à disposição.

Em segundo lugar na tabela de classificação do Grupo A com sete pontos, o Flamengo tenta retomar a liderança do grupo A da Taça Guanabara. Já O Resende, que ainda não venceu na competição, é apenas o vice-lanterna do grupo B.

FICHA TÉCNICA

RESENDE X FLAMENGO

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: Segunda-feira, 03/02/2020

Horário: 20 horas (Brasília)

Árbitro: Diego Lourenço

Assistentes: Gustavo Mota Moreira e Rafael Gomes Rosa

RESENDE: Ranule, Dieguinho, Grasson, Kevin e Murilo Henrique; Rezende, Vitinho, Geovani e Zizu; Caio Cézar e Alef

Técnico: Edson Souza

FLAMENGO: Gabriel Batista, João Lucas, Gustavo Henrique e Rafael Santos (Léo Pereira) e Renê; Hugo Moura, Vinicius Souza, Thiago Maia e Pepê; Lucas Silva, Pedro e Michael

Técnico: Jorge Jesus