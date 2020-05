Clube russo fica de olho em Lincoln e Flamengo estuda vender atacante

A paralisação do futebol atingiu em cheio o Flamengo na questão financeira. Os rubro-negros se viram em situação delicada e realizaram diversas mudanças para não se endividarem neste período. Se antes negociar jogadores não era prioridade, agora a saída de atletas pode aliviar os cofres do clube.

O atacante Lincoln atraiu o interesse do Lokomotiv-RUS. Os russos sondaram a situação do jogador e podem iniciar a negociação na próxima semana. O valor da multa rescisória do jogador é de 45 milhões de euros (R$ 270 milhões). No entanto, os rubro-negros estariam dispostos a aceitar um valor menor.

Lincoln nunca conseguiu se firmar entre os titulares na equipe profissional. Seu melhor momento foi na semifinal da Copa do Brasil de 2018, quando marcou o gol do Flamengo no empate com o Grêmio, em Porto Alegre, na Copa do Brasil. Já na final do Mundial de Clubes, contra o Liverpool, o atacante desperdiçou grande chance de empatar o duelo no fim da partida, mas chutou sobre o travessão.

Nesta temporada, Lincoln vinha sendo pouco utilizado pelo técnico Jorge Jesus. Com a chegada de Michael, Pedro e Pedro Rocha, a concorrência no setor aumentou. Mesmo assim, a comissão técnica ainda contava com o jovem atleta para ser uma opção.

Lincoln já esteve na mira de grandes clubes europeus, como Atlético de Madrid, Juventus e Internazionale, mas os valores não interessaram ao Flamengo. Neste momento, com a crise financeira gerada pelo coronavírus, a saída do atacante pode aliviar de vez a situação do clube carioca.