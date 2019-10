Bruno Henrique vira dúvida para enfrentar a Chape

O Flamengo está em Chapecó (SC), onde neste domingo, às 11h (de Brasília), encara a Chapecoense. A partida é válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na manhã deste sábado, o elenco realizou a última atividade antes da partida e não contou com o atacante Bruno Henrique, que foi poupado. O jogador já havia mostrado desgaste na partida de quarta-feira diante do Grêmio, pela Libertadores, e foi substituído antes do final.

Se Jorge Jesus optar por deixar o atacante no banco, o Rubro-Negro iniciará o confronto com um ataque composto apenas por reservas, já que Gabigol cumprirá suspensão por ter recebido o terceiro cartão amarelo na última rodada e o uruguaio Arrascaeta se recupera de lesão no joelho esquerdo. Vitinho, Berrío e Reinier foram testados neste sábado e são os prováveis substitutos.

Além dos problemas na frente, Jorge Jesus não contará com Felipe Luís, que deixou o jogo contra o Tricolor Gaúcho após sentir dores no joelho esquerdo. O jogador não teve lesão constatada, mas não deve entrar em campo e será substituído por Renê. Já no meio de campo, Gerson segue como dúvida, também por desgaste físico. Se ele não jogar, Piris da Motta assume o posto.

Assim, o provável time do Flamengo, líder do Brasileirão com 49 pontos, que enfrentará a lanterna Chapecoense, deve ter Diego Alves no gol, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Renê; Arão, Gerson (Piris da Motta) e Everton Ribeiro; Vitinho, Bruno Henrique (Reinier) e Berrío.