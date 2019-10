Bruno Henrique lamenta gols anulados, mas elogia atuação do Fla

O Flamengo mostrou força em Porto Alegre e saiu da capital gaúcha com um empate por 1 a 1 com o Grêmio, no duelo de ida pela semifinal da Libertadores. O atacante Bruno Henrique marcou o gol dos rubro-negros e lamentou os três gols anulados durante o confronto.

“Empate de um grande jogo. Sabíamos que seria um jogo difícil. Se não tivéssemos os gols anulados teríamos saído daqui com um grande resultado. Agora é ter tranquilidade para conquistar a vitória dentro do Maracanã, diante da torcida”, disse.

Bruno Henrique afirmou que os flamenguistas tiveram uma boa atuação, principalmente no primeiro tempo e confia na classificação para a final diante da torcida.

“Tivemos uma grande performance no primeiro tempo. No segundo também fomos bem. Estamos mostrando que podemos atuar da mesma forma dentro ou fora de casa”, declarou.

O confronto de volta entre Flamengo e Grêmio vai acontecer no dia 23 de outubro, no Maracanã. Quem vencer avança para a final. Um empate sem gols garante os flamenguistas na decisão. Para os gaúchos, somente uma igualdade por mais de dois gols serve.