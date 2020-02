Bruno Henrique fala sobre renovação: “Recebi propostas melhores para sair”

O atacante Bruno Henrique foi um dos pilares da ótima campanha do Flamengo no ano passado e recebeu o reconhecimento pelo sucesso. O jogador disse que recebeu ofertas tentadoras para deixar o futebol brasileiro, mas optou pela segurança e conforto de seguir na equipe que está adaptado. Recentemente, ele renovou o contrato com o Rubro-Negro até 2023.

“Recebi propostas para sair, melhores do que ficar, e conversei com minha família. Optamos ficar, estamos super à vontade aqui, a estrutura enorme do Flamengo, muitos clubes europeus não tem essa estrutura. Jogando aqui, você se sente melhor, pesou a vontade de ficar. Agradeço ao Flamengo por uma negociação tranquila”, comentou o atleta nesta sexta-feira.

Agora, a cabeça de Bruno Henrique está em alcançar a forma física ideal em 2020. Ele reconhece que ficou surpreso com a decisão do técnico Jorge Jesus escalar os titulares do Flamengo com pouco mais de uma semana de pré-temporada.

No dia 16, o Flamengo já pode voltar a sentir o gosto de conquistar um título. A equipe carioca disputará em Brasília a Supercopa do Brasil, no confronto contra o Athletico Paranaense.

“O Mister nos disse que a nossa preparação seria nos jogos. Estamos nos sentindo super bem para alcançar nosso melhor ritmo”, avisou.

O Flamengo volta a campo neste sábado contra o Madureira, pelo Campeonato Carioca.