Bruno Henrique doa camisa do Flamengo visando ajudar na luta contra o coronavírus

O atacante do Flamengo Bruno Henrique anunciou nesta segunda-feira, em suas redes sociais, que irá contribuir para combater a pandemia do novo coronavírus.

O atleta irá doar uma camisa do clube que será leiloada pela empresa “Football For A Cause”. O lucro obtido será destinado a instituições que ajudam a minimizar os impactos causados pelo Covid-19 em diversas regiões do Brasil.

Bruno Henrique não é o primeiro jogador rubro-negro a se mobilizar na luta contra a doença. Antes dele, o lateral Renê já havia feito uma doação para ajudar um hospital do Piauí, sua terra natal, a comprar aparelhos respiradores.

O zagueiro Rodrigo Caio também declarou que irá doar uma camisa autografada para as pessoas que realizarem doações para o Desafio Corona, criado para a obtenção de recursos que auxiliarão no combate à pandemia.