Bom momento deixa Gabigol mais longe da permanência

A grande fase do atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, ajudou o Flamengo a alcançar a liderança no Campeonato Brasileiro e as semifinais da Libertadores. O sucesso do artilheiro da temporada no Rubro-Negro, por outro lado, deve dificultar as negociações para que o clube conte com o jogador em 2020.

Gabigol está no Flamengo emprestado pela Inter de Milão, dona de seus direitos econômicos, até dezembro, e o clube já iniciou contatos para uma compra em definitivo do atleta. Mas o sucesso do atacante desde que retornou ao Brasil em 2018, quando foi artilheiro do Brasileirão pelo Santos, e especialmente em 2019, quando suas boas atuações culminaram com a convocação pelo técnico Tite para disputar os próximos amistosos da Seleção Brasileira, está fazendo com que seu valor de mercado suba.

Segundo o jornal italiano Gazzetta Dello Sport, a Inter, que inicialmente falava em 18 milhões de Euros pelo jogador (cerca de 81 milhões de Reais), já estaria cogitando subir a pedida para 30 milhões de Euros. O contrato de Gabigol com a equipe de Milão vai até junho de 2022.

As novas cifras tornam muito difícil, ou quase impossível, que o clube carioca se disponha a fazer negócio, e só a conquista da Libertadores e do Mundial de Clubes permitiriam uma mudança de cenário.