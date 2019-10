Arrascaeta é operado e Flamengo liga alerta com lesões

O técnico do Flamengo, Jorge Jesus, vinha conseguindo repetir a escalação de maneira constante. Porém, desde o jogo da última quarta-feira, empate por 1 a 1 com o Grêmio pela rodada de ida das semifinais da Copa Libertadores, no Rio Grande do Sul, passou a ser assombrado pelo “fantasma das lesões”, tão comum esta época do ano no futebol brasileiro, devido ao excesso de jogos.

O lateral-esquerdo Filipe Luís sofreu uma entorse no ligamento colateral lateral do joelho esquerdo, e não tem previsão de retorno aos gramados. Já o meia uruguaio De Arrascaeta teve que se submeter a uma artroscopia na manhã desta sexta-feira no joelho esquerdo. De acordo com Márcio Tannure, médico do Flamengo, a cirurgia foi bem sucedida. O jogador, que recebeu alta nesta sexta-feira, também não sabe quando poderá voltar aos gramados, porém, já está descartado para o jogo da volta contra o Grêmio.

“O atleta Arrascaeta terminou agora o procedimento cirúrgico para fazer o reparo do menisco do joelho esquerdo e do ligamento colateral medial. A cirurgia foi realizada com êxito, dentro do esperado, e o atleta terá alta hoje à noite (sexta-feira). A partir de amanhã já inicia processo de fisioterapia acompanhado pelos fisioterapeutas do Clube de Regatas do Flamengo. A partir de segunda-feira se apresenta no Ninho do Urubu para dar seguimento a esse processo de fisioterapia junto aos fisioterapeutas do clube” disse Márcio Tannure após a cirurgia.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Os dois estão fora do duelo contra a Chapecoense neste domingo, às 11h (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro lidera com 49 pontos, mas é cercado de perto pelo segundo colocado Palmeiras, que tem três pontos a menos. Para este jogo o atacante Gabigol também fica de fora para cumprir suspensão por acúmulo de cartões amarelos.

“Sabemos que vamos ter que conviver com problemas, mas isso não tira o meu entusiasmo de brigar pelas duas competições que temos”, disse Jorge Jesus.

O elenco do Flamengo treinou nesta sexta-feira em Porto Alegre (RS) e depois a delegação seguiu para Santa Catarina. Neste sábado está previsto apenas um trabalho recreativo, que fecha a preparação para o jogo.