Arrascaeta, do Flamengo, passa por cirurgia na clavícula e inicia tratamento

Na manhã desta quinta-feira, De Arrascaeta foi submetido a uma cirurgia para correção de fratura na clavícula direita. O meia do Flamengo sofreu a lesão nesta quarta-feira, no empate por 1 a 1 com o Estudiantes, pela Copa Libertadores.
Segundo Fernando Sassaki, chefe do departamento médico do Flamengo, o procedimento foi um sucesso e não teve nenhuma intercorrência. A cirurgia, que consistiu na fixação da fratura com placa e parafusos, durou cerca de uma hora.
Arrascaeta permanecerá sob observação no decorrer do dia e tem previsão de alta hospitalar já para a manhã desta sexta-feira.
Nenhuma trajetória de conquista é linear. Em alguns momentos, a nossa jornada pede ânimo e fé.
Toda a Nação está com você, Arrasca! ❤️🖤 pic.twitter.com/cNMqiWSWTr
— Flamengo (@Flamengo) April 30, 2026
Prazo de recuperação não divulgado
O Flamengo não divulgou o prazo previsto para a recuperação do jogador, que se torna dúvida para a Copa do Mundo. O tempo médio de recuperação dessa lesão é de 45 dias, mas esse período pode variar de acordo com a evolução fisiológica de cada caso.
De qualquer forma, Arrascaeta está fora dos próximos compromissos do Flamengo, mas o clube trabalha com a possibilidade de seu retorno antes da Copa do Mundo.
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
Próximo jogo do Flamengo
Após o empate com o Estudiante, pela Libertadores, o Rubro-Negro volta a campo neste domingo, quando enfrenta o Vasco. O clássico, válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, será às 16h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.