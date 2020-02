Wagner Pires de Sá, ex-presidente do Cruzeiro, critica Dedé em vídeo vazado

Wagner Pires de Sá, ex-presidente do Cruzeiro, fez fortes declarações sobre Dedé. Ele revelou a quantia que o zagueiro recebeu enquanto se recuperava de lesão e fez duras críticas a condição física do jogador.

“Dedé ficou um ano e meio parado ganhando R$800 mil. Ele ganhou mais de R$50 milhões sem jogar. Não vende porque ele é todo f… e não passa num exame médico. O futebol brasileiro é isso”, disparou o ex-mandatário.

A alegação foi feita durante um vídeo no qual Wagner Pires de Sá não sabia que estava sendo gravado. O registro foi publicado e viralizou no WhatsApp.

O Cruzeiro ainda não se posicionou publicamente sobre o caso, assim como Dedé. O atleta segue com contrato com a Raposa, e foi liberado pelo clube por mais 30 dias na tarde desta segunda-feira, para seguir com os trabalhos de recuperação.

Wagner Pires de Sá renunciou à presidência do Cruzeiro em dezembro de 2019, depois de assumir o cargo no início de 2018 e conviver com a forte crise financeira e política que atingiu o clube e culminou no rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro.