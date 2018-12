Vice do Cruzeiro revela indicação de Benedetto, mas garante: “Só Flamengo ou Palmeiras conseguem”

O principal reforço do Cruzeiro é conseguir manter o elenco que conquistou a Copa do Brasil por dois anos consecutivos. No entanto, a Raposa ainda recebe algumas ofertas tentadoras.

Segundo o vice-presidente da Raposa, Itair Machado, o atacante Benedetto, do Boca Juniors, foi oferecido ao Cruzeiro. Ele, porém, lamenta o fato de não ter poder de compra no momento e afirma que somente dois clubes brasileiros têm condições de buscar o atleta.

“Não vem. Ele foi oferecido ao Cruzeiro há alguns anos. Mas, hoje, para trazê-lo ao Brasil, teria que ser Flamengo ou Palmeiras, que dispõe de muito dinheiro”, destacou Itair em entrevista a Rádio Itatiaia.

A Raposa tem graves problemas financeiros. Há algum tempo é comum ver o noticiário de clubes ou agentes cobrando a agremiação por alguma dívida de algum jogador. O Flamengo, por exemplo, ainda não recebeu pela venda de Mancuello. Já o empresa Giuliano Betolucci também tem uma ação contra o Cruzeiro pela venda do lateral-esquerdo Bryan.

Para uma equipe que luta para respirar com sua vida financeira, a multa rescisória do jogador é salgada: 20 milhões de euros (R$ 78 milhões). O valor é considerado alto para os padrões brasileiros e se considerar a questão física, as boas atuações do atleta na Copa Libertadores ganham um asterisco no momento da analise. Benedetto sofreu uma lesão no ligamento cruzado do joelho direito e ficou nove meses sem entrar em campo.