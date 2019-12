Thiago Neves responde diretoria por afastamento: “Estou sendo exposto”

Após ser afastado pela diretoria do Cruzeiro, o meia Thiago Neves foi às redes sociais para se manifestar sobre o ocorrido. Pouco antes do confronto entre a Raposa e o Vasco, em São Januário, o camisa 10 criticou a diretoria celeste, que o suspendeu por ter sido flagrado curtindo uma festa no Mineirão.

“Eu Thiago, estou sendo constantemente exposto pela diretoria do Cruzeiro EC. Clube que defendi com afinco e tanto contribui nesses últimos anos, em especial nas últimas conquistas: campeonato mineiro 2018 , 2019 e Copa do Brasil 2017 e 2018. Me reservo no direito de não me manifestar sobre qualquer comentário feito pela diretoria, até para não me expor ainda mais. Que Deus Perdoe essas pessoas…”, escreveu o jogador em stories no Instagram.

Em tratamento de um edema muscular na coxa esquerda, o meia já estaria fora da partida contra o Cruz-Maltino, que terminou com vitória da equipe carioca. No entanto, Zezé Perrella, presidente do Conselho Deliberativo do Cruzeiro, detonou a postura do atleta e anunciou seu afastamento em vídeo divulgado nas redes sociais.

“Estou aqui na concentração do Cruzeiro preocupado com o jogo e para minha surpresa logo que acordo de manhã vejo nosso atleta Thiago Neves curtindo uma festa no Mineirão. Um jogador que está se recuperando de lesão e poderia ser até aproveitado no próximo jogo”, declarou o dirigente.

“Eu quero comunicar que o Thiago não faz mais parte dos planos desta diretoria. Nós temos um contrato e o contrato precisa ser cumprido, mas a partir de agora ele treina à parte. E vamos torcer para que ele arrume um time, porque, enquanto eu estiver aqui, ele não veste a camisa do Cruzeiro”, acrescentou.

Após a derrota contra o Vasco, a equipe celeste se manteve na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro se complicou na briga contra a queda inédita. No momento, a Raposa ocupa a 17ª colocação com 36 pontos, dois a menos que o Ceará, primeiro time fora do Z4.