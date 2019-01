Negociação fechada: Arrascaeta vestirá a camisa do Flamengo

Pouco depois do Flamengo ter a confirmação de Gabigol como seu novo atacante, agora chegou a vez do meia Arrascaeta. Em grande negociação, as equipes chegaram a um acordo e o uruguaio vestirá a camisa do Rubro-Negro carioca em 2019.

A reportagem apurou que a operação será de 18 milhões de euros (R$ 76,5 milhões). Apenas pela parte do Cruzeiro, 50% do passe do atleta em parceria com o Supermercados BH, serão 13 milhões de euros (R$ 55,3 milhões).

Um dos motivos para a demora na negociação foi a forma de pagamento. As partes não se entendiam sobre as condições e como seriam as garantias. Ficou acertado então que o clube carioca vai pagar cerca de 7 milhões de euros (R$ 29,7 milhões) a vista e mais duas parcelas de 3 milhões de euros (R$ 12,7 milhões).

Restam agora pequenos detalhes para o anuncio oficial. Mas o martelo já foi batido. Arrascaeta desembarca no Rio de Janeiro nos próximos dias para assinar contrato com o clube.

A negociação se arrasta há alguns dias. Na última quinta-feira, na reapresentação dos jogadores, algumas horas antes de todos chegarem a Toca da Raposa II, o representante do uruguaio chegou ao Centro de Treinamento com a proposta. O Cruzeiro gostou de valores, mas não de saber que se tratava do Flamengo. Todavia, a situação ficou sem resolver devido a um desentendimento.

Arrascaeta chegou em Belo Horizonte na mesma quinta-feira e foi direto para a Toca da Raposa II para seguir a negociação. Garoto de poucas palavras, o uruguaio apenas disse que queria deixar o Cruzeiro para vestir a camisa do Flamengo. Sem a liberação, o jogador deixou a Toca II e não se reapresentou.

Em entrevista coletiva, pouco mais tarde, o vice-presidente da Raposa, Itair Machado, claramente irritado, disse que a proposta do Flamengo para o atleta é de três vezes o que ele recebe no Cruzeiro. Em Belo Horizonte, Arrascaeta ganhava R$ 512 mil.

Sem uma definição, Arrascaeta foi para o Uruguai. E foi lá que as conversas foram retomadas: Cruzeiro e Flamengo mandaram seus representantes e, pelo menos, três reuniões foram feitas até o martelo ser batido.