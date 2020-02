Marcelo Moreno diz não estar 100%, mas fala da emoção em voltar ao Cruzeiro

Regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), o atacante Marcelo Moreno afirmou nesta sexta-feira que está ansioso para poder reestrear com a camisa do Cruzeiro. O artilheiro deve estar entre os 11 titulares da Raposa neste domingo, contra o Uberlândia, no Mineirão, às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Mineiro.

“Cinco anos se passaram para ter essa oportunidade, agradeço ao Cruzeiro de estar aqui, com esse torcedor que sempre me respeitou, desde o primeiro momento, cheguei desconhecido, tive que trabalhar muito para ter esse carinho reconhecido. Estou muito feliz. Tomara que domingo eu possa fazer um excelente jogo com meus companheiros”, disse em entrevista coletiva.

Apesar de toda expectativa, o boliviano também ressaltou que ainda não está totalmente apto, mas que a força da torcida o incentiva a esquecer esta questão.

“Sem dúvida, eu quero dar meu melhor, sei que ainda não estou 100%, mas a hora que se vê Mineirão lotado as coisas mudam. Vai ser como se fosse a primeira vez”, contou.

Moreno está com 32 anos e será um dos jogadores mais experientes deste elenco atual do Cruzeiro. Passando por reformulação, o clube está apostando na força das categorias de base para conquistar, principalmente, o retorno à Série A do Brasileirão.

“O Cruzeiro tem excelentes jogadores, a base do clube sempre foi forte, tem qualidade para assumir a titularidade. Claro que estamos iniciando a temporada. Tenho certeza que serão contratados jogadores bons para ajudar. O Maurício está evoluindo bastante, que continue tendo essa confiança, é de jogadores assim que o Cruzeiro precisa”, completou.