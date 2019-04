Jogadores do Cruzeiro entram no Instragram de TV para zoar atleticano Luan

Após a conquista do título Mineiro, com empate por 1 a 1, na tarde desse sábado, no Independência, os jogadores do Cruzeiro zoaram bastante os atleticanos. O meia Luan não fugiu dos atletas celestes. Em uma publicação no Instragram do SporTV, vários deles foram até os comentários e deixaram a brincadeira lá.

Em uma arte produzida, Luan disse, ao canal, que o Atlético não merecia a perda da taça. “Perder desta forma, a gente fica um pouco mais chateado. O adversário não fez nada para merecer o título”, postou.

Porém, na própria publicação os jogadores do Cruzeiro entraram para brincar com o atleta. O meia Thiago Neves comentou: “Estamos invictos o ano todo, não fizemos nada mesmo, vocês fizeram, parabéns marqueteiro”. O lateral Edilson também entrou: “Fica triste não”, e uma sequência de emojis de risada.

Além dos dois destaques, a publicação teve ainda comentários de Sassá, Robinho, Pedro Rocha e o goleiro Fábio, todos com emojis com canecas de cerveja ou taças e lembrando a taça conquistada de forma invicta.