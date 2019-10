Grupo de torcedores do Cruzeiro invade Toca da Raposa

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Membros da Máfia Azul, maior torcida organizada do Cruzeiro, invadiram o centro de treinamento do clube, a Toca da Raposa, na tarde desta terça-feira. Cerca de 30 torcedores paralisaram o treino para conversar com jogadores.Toda a ação foi transmitida ao vivo pelo Instagram da torcida.

Inicialmente, arrombaram um dos portões de acesso ao local e, no caminho ao gramado, soltaram rojões na direção do campo, onde estavam apenas o jogadores que não atuaram na derrota para o Goiás, na última segunda-feira. Os titulares faziam trabalhos na parte interna. Rapidamente os atletas ameaçaram sair do campo, mas acabaram em um breve diálogo com o elenco e com o treinador Abel Braga, recém-contratado.

Frente a frente, os integrantes da Máfia Azul pediram mais entrega e determinação, em especial a Dedé, Thiago Neves e Egídio, medalhões que participavam da atividade. Diversas vezes foi salientado pelos cruzeirenses que era um manifesto pacífico, sem violência.

A Polícia Militar foi acionada para retirar os protestantes e em cinco minutos a situação já estava tranquilizada. Após todo o transtorno, três membros da torcida foram autorizados a conversar com o time em uma sala, sem acesso da imprensa.

Com apenas 19 pontos em 22 jogos, o Cruzeiro está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O próximo desafio da equipe será no sábado, diante do Internacional, no Mineirão.

Veja momento que torcida entra no CT do clube e atira rojões:

Abel vira alvo e tenta acalmar torcida após invasão no CT do clube: