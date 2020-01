Fred é liberado dos treinos e terá reunião com diretoria do Cruzeiro

Nesta sexta-feira, o Departamento de Comunicação do Cruzeiro informou que o clube mineiro liberou o atacante Fred dos treinamentos da equipe, na Toca da Raposa II. A liberação vai até a próxima segunda-feira, quando o jogador terá uma reunião com a diretoria celeste.

O atleta ainda não acertou com o Cruzeiro se vai ficar ou não no clube, mas sua saída já era esperada desde o rebaixamento do time à Série B. Além do mal desempenho dentro de campo em 2019, o salário do atacante é um dos mais altos do plantel cruzeirense e não é condizente com a realidade financeira da Raposa nessa temporada.

Com contrato até o final da temporada, Fred se reapresentou normalmente com o restante do elenco do Cruzeiro, no dia 6 de janeiro, mas não vem sendo utilizado nos treinamentos. O jogador de 36 anos foi contratado pelo clube celeste no final de 2017, anotando 25 gols em 69 jogos.

O Cruzeiro estreia em 2020 na próxima quarta-feira, no dia 22 de janeiro, contra o Boa Esporte, em partida válida pela 1ª rodada do Campeonato Mineiro.

