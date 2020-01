Em texto comemorativo de aniversário, Cruzeiro cutuca rival: “sou incaível”

O Cruzeiro completa nesta segunda-feira mais um ano de vida. O time mineiro chega aos 96 anos de idade de glórias e conquistas, sendo um dos mais fortes times do Brasil.

Em comemoração em seu site oficial, a Raposa veiculou um texto em primeira pessoa, falando das glórias da agremiação em toda a história, relembrando títulos, vitórias e atletas importantes que vestiram as cores do time azul.

Mas nem no texto comemorativo de aniversário, a Raposa deixou de cutucar o maior rival, Atlético. O time celeste, quase no fim do texto, ressaltou o fato de nunca ter caído para a segunda divisão – brincadeira também feita pelos torcedores.

Confira o texto na íntegra:

O meu agradecimento…

Sou nascido em 2 de janeiro de 1921. De sangue brasileiro, de sangue italiano. Mas, acima de tudo, de DNA mineiro, de Belo Horizonte. Sou origem do povo. Nasci do povo, pelo povo, para o povo.

Lutei muito. Contra tudo e contra todos. Eu sou os gols de Ninão, Niginho e Bengala. Eu nasci Palestra, cresci Cruzeiro.

Eu sou produto da genialidade de Tostão, da ousadia de Natal, da segurança de Raul, da liderança de Piazza e da perspicácia de Dirceu.

Eu sou uma goleada histórica sobre o Santos de Pelé.

Sou o gol irresponsável do Joãozinho no último minuto de uma final de Libertadores.

Sou a eternidade de Roberto Batata…

Sou a raça de Zé Carlos, Ademir e Douglas. Sou a garra sem fim de Nonato, Henrique e Sorín. Sou o equilíbrio de Marco Antônio Boiadeiro e Palhinha. Sou os gols de Marcelo Ramos e o talento de Alex me define.

Sou os títulos incontáveis de Ricardinho. Sou um gol de placa de Everton Ribeiro no Mineirão ou um milagre do Fábio em qualquer gramado que seja. Sou a honra de muitos que envergaram meu Manto com orgulho.

Sou aquele que você vem de longe para me ver jogar e me abraçar.

Sou o amor e a paixão de milhões. Também sou aquele que muitos respeitam e até temem e invejam.

Eu sou o Cruzeiro! O Maior Clube de Minas Gerais, que completa hoje 96 anos de glórias, lutas e conquistas.

Sou o Cruzeiro Esporte Clube, aquele Incaível, que tem mais de oito milhões de presentes: você!

E é justamente para você que, nesta data tão especial, só posso fazer um agradecimento singelo: OBRIGADO!