Duas reuniões, soco na mesa e pedido para sair: os bastidores da conversa entre Cruzeiro e Arrascaeta

A reapresentação do Cruzeiro, nessa quinta-feira, foi talvez uma das mais movimentadas dos últimos tempos. Tudo por causa de uma grande proposta do Flamengo pelo meia Arrascaeta, motivando duas reuniões e outros acontecimentos, entre eles o pedido do camisa 10 para sair.

A Gazeta Esportiva apurou que o empresário de Arrascaeta se reuniu com o vice-presidente Itair Machado em duas oportunidades. A primeira aconteceu pela manhã. Daniel Fonseca que intermediou os tratos chegou a Toca da Raposa II em tom mais ríspido. Por não conhecer o atual vice de futebol da Raposa, porém, se assustou: Itair não fez a mínima questão de ser educado e, com soco na mesa, disse que o meia não sai do Cruzeiro da maneira que o agente quer.

Daniel deixou a Toca da Raposa, ainda pela manhã, também irritado. Na primeira conversa que teve com Itair, além dos desentendimentos, nada conseguiu avançar em relação aos tratos entre Flamengo e Cruzeiro. Fonseca falou sobre valores. A reportagem apurou que gira em torno de 6 milhões de euros (R$ 25 milhões) – isso somente pelos 25% do time celeste. O total da oferta é de 10 milhões de euros por 50% do passe do uruguaio.

O restante do passe do atleta está dividido ainda entre Supermercados BH (25%), e ainda com um investidor e o ex-clube Defensor-URU. Vale ressaltar que os números a princípio agradaram a diretoria da Raposa. Saber, no entanto, que o dinheiro será transferido do Rio de Janeiro é que não caiu bem.

Daniel deixou a Toca e foi buscar Arrascaeta. O atleta chegou a Belo Horizonte no fim da manhã desta quinta-feira. Ambos saíram do Aeroporto de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, direto para o CT celeste. Um novo encontro com Itair estava agendado.

Arrascaeta sempre foi um garoto tímido. Isso, inclusive, foi um fator que atrapalhou sua adaptação ao Cruzeiro. O uruguaio claramente carrega a ideia de ouvir mais e falar menos. E foi assim que agiu na reunião com a Raposa. O próprio Itair ressaltou que Arrascaeta pouco falou. Mas alguma coisa ele disse.

Pediu para deixar Belo Horizonte e fechar com o clube do Rio de Janeiro. A motivação é o alto salário. Em coletiva, Itair revelou que o atleta ficou bastante confuso com os valores, três vezes mais o que ele recebe atualmente. O uruguaio ganha no Cruzeiro cerca de R$ 512 mil, portando, os valores oferecidos pelo Rubro-Negro giram na casa de R$ 1,5 milhão.

Arrascaeta e o agente deixaram a Toca II. O atleta deveria permanecer para reapresentar junto com o restante do elenco, mas, por motivação do empresário, foi embora. Sem Arrascaeta no CT, os advogados vão entrar em ação: Itair ressaltou que o departamento jurídico já está empenhado trabalhando na multa pela ausência. O jogador é aguardado na Toca II nesta sexta-feira.