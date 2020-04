Dirigente do Cruzeiro apoia CBF e quer volta dos estaduais em maio

O interlocutor do Núcleo Dirigente Transitório com o departamento de futebol do Cruzeiro, Carlos Ferreira Rocha, usou suas redes sociais para elogiar a decisão da CBF de retornar os estaduais a partir do dia 17 de maio. A diretoria da Raposa espera que as atividades no clube sejam parcialmente normalizadas a partir da próxima segunda-feira, mas aguarda uma autorização das autoridades de saúde.

“Muitos criticam a CBF por sugerir a volta aos treinos no dia 02/05 e retorno dos estaduais no dia 17/05. Entendo que alguém precisava se posicionar, inadmissível vivermos no campo das incertezas. Ainda acho que seja prematuro definir datas, mas acho louvável a sugestão da CBF”, comentou o dirigente.

“Agora com a palavra final os órgãos de saúde, o poder público estadual e municipal. O Cruzeiro já desenvolveu o seu protocolo em consonância com as determinações dos órgãos de saúde. Estamos prontos para reiniciarmos os trabalhos de forma segura e responsável”, completou.

A Confederação Brasileira de Futebol vai liberar que os clubes possam voltar aos treinamentos, desde que sigam uma série de medidas de seguranças para conter a proliferação da Covid-19. A expectativa é que no dia 17 de maio já esteja liberada a realização de partidas oficiais com portões fechados para torcedores.

Será a primeira oportunidade de Enderson Moreira comandar o Cruzeiro. O treinador chega para substituir Adilson Batista, demitido no dia 12 de março.