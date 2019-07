Cruzeiro tem treino fechado e liberação de lateral-direito

O Cruzeiro iniciou a semana importante do clássico decisivo das quartas de final da Copa do Brasil com treinamentos fechados, na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte. A imprensa não pôde ver nada dos trabalhos para a partida contra o Atlético, nesta quinta-feira, no Mineirão, às 20h (de Brasília).

Como tem feito costumeiramente, o técnico Mano Menezes permitiu a entrada da imprensa antes dos trabalhos para entrevistas coletivas. Em seguida, todos acompanharam alguns momentos do aquecimento e depois precisaram se retirar da Toca II.

O técnico Mano Menezes tem apenas uma grande dúvida para escalar sua equipe na próxima quinta-feira. O comando de ataque fica com Fred, mas seu companheiro ainda é desconhecido. Marquinhos Gabriel tem sido mais utilizado, no entanto, Pedro Rocha se saiu bem no último jogo-treino e marcou um dos gols no triunfo por 2 a 0. David corre por fora.

Uma novidade na tarde desta segunda-feira foi a presença de Orejuella nos treinamentos físicos. O ala fez uma cirurgia e está em recuperação. Ele segue fora por tempo indeterminado. O outro jogador da posição, Edilson, também segue afastado. Com isso, Lucas Romero será novamente improvisado na posição.