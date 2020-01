Cruzeiro planeja pagar parte dos salários atrasados aos jogadores nesta segunda-feira

A diretoria do Cruzeiro deve quitar uma parte dos salários atrasados dos jogadores nesta segunda-feira. A parcela seria referente ao mês de agosto. A data foi imposta pelo próprio presidente do Conselho Deliberativo do Cruzeiro, Zezé Perrella. “Já na segunda-feira pago um salário para eles. E vou procurar equacionar o outro até o fim da semana seguinte”, garantiu o dirigente em entrevista logo após a vitória sobre o São Paulo, na última quarta-feira (16), por 1 a 0.

Em entrevista coletiva após a vitória contra o Corinthians, no sábado, o técnico Abel Braga comentou a situação. “Não sei nada. Falei no jogo passado que não vim para cá por dinheiro. Vim para ajudar o Cruzeiro e esses jogadores, é a única coisa que quero fazer”, afirmou o treinador.

Desde o início do ano, a Raposa vive uma forte crise financeira e política, sofrendo com a briga interna entre dirigentes e diversos processos na justiça a respeito de irregularidades cometidas na gestão do clube.

Apesar de tudo, o time engatou duas vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro e saiu da zona de rebaixamento. O próximo compromisso é no próxima sábado, contra o Fortaleza, no Mineirão. Será o reencontro do Cruzeiro com Rogério Ceni.