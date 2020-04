Cruzeiro deve R$ 4 mil a pai de santo contratado para evitar o rebaixamento

Em meio à luta contra o rebaixamento em 2019, o Cruzeiro contratou o babalorixá (pai de santo) Reginaldo Muller Pádua para tentar manter a equipe na Série A do Campeonato Brasileiro. De acordo com reportagem do Uol Esporte, o clube mineiro aceitou pagar R$ 10 mil pelo serviço, mas ainda deve uma parte do valor (R$ 4 mil).

Documentos comprovam o pagamento de R$ 6 mil a Reginaldo, dividido em três parcelas. As transações tiveram a autorização de Benecy Queiroz, chefe do departamento técnico do Cruzeiro. De acordo com o dirigente, a ideia partiu de Zezé Perrella: “É um serviço religioso realmente que foi prestado na época do Zezé Perrella, entendeu? Foi o Zezé quem solicitou”.

Reginaldo Muller Pádua também confirmou que era Perrella quem estava envolvido no serviço, e não o então presidente Wagner Pires: “Ficou entre eu e ele (Zezé Perrella), como isso chegou até você, não sei. Realmente, eles não mandaram para mim os R$ 4 mil, mandaram só R$ 6 mil. Quem vai poder falar direitinho é o Perrella”.

O ex-diretor de futebol da Raposa, por sua vez, afirmou desconhecer o assunto e solicitou que Wagner Pires fosse procurado para falar do assunto.

Já o ex-presidente nega que a dívida seja do Cruzeiro: “Não sei se alguém foi lá e contratou. O Cruzeiro não, o clube não. Tem gente que aprova, o Perrella, inclusive, gosta muito. O Cruzeiro não contratou. Não tem nada contratado. É o que chamam de fake news”.

