Cruzeiro demite membros da comissão técnica e dirigentes

O ano de 2020 começou movimentado para o Cruzeiro. Depois de anunciar que Alexandre Mattos irá auxiliar no planejamento da equipe para a temporada, a Raposa demitiu vários profissionais de diferentes departamentos do clube, visando uma reformulação para próxima temporada.

De acordo com informações da Rádio Itatiaia, a lista de dispensa cruzeirense tem nomes importantes como o de Marcelo Dijan, diretor de futebol do Cruzeiro desde o fim de 2017, e o de Robertinho, preparador de goleiros da equipe nos últimos nove anos.

Os outros funcionários da comissão técnica que foram desligados do clube foram Leandro Franco, auxiliar de Robertinho, e os preparadores físicos Anderson Nicolau e Émerson Polimeno. Os fisioterapeutas André Rocha, Charles Costa e Eduester Lopes, o gerente de comunicação Valdir Barbosa, o médico Léo Corradi, o gerente de futebol Marcone Barbosa e o diretor administrativo das categorias de base do clube Quintiliano Lemos também não fazem mais parte do quadro de profissionais do Cruzeiro.

A Raposa passa por uma grave crise financeira e administrativa. Rebaixada pela primeira vez na sua história para Série B do Campeonato Brasileiro no final de 2019, a equipe mineira busca diminuir a folha salarial e modificar os funcionários para mudar o atual panorama.