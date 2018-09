Conmebol anula cartão vermelho e Dedé é liberado para jogar

A Conmebol anunciou, nesta quarta-feira, que o cartão vermelho dado para o zagueiro Dedé na derrota por 2 a 0 para o Boca Juniors, na Bomboneira, foi anulado. O jogador do Cruzeiro se chocou com o goleiro adversário no segundo tempo do confronto, quando a partida estava 1 a 0, e acabou sendo expulso após árbitro Eber Aquino ter utilizado o árbitro de vídeo.

Com a decisão da entidade que regulamenta o futebol sul-americano, o defensor da Raposa poderá atuar no duelo de volta contra os argentinos. Recentemente, o atleta de 30 anos foi convocado para defender a Seleção Brasileira.

O Cruzeiro, que enviou representantes para o Paraguai pedir a anulação do cartão vermelho, precisa vencer por três gols de diferença para superar o Boca Juniors e avançar para as semifinais da Copa Libertadores. Um 2 a 0 para o time de Mano Menezes leva o confronto para as penalidades.