Com Dedé, Cruzeiro encerra preparação para enfrentar Ceará pelo Brasileiro

Para encerrar o jejum de três jogos sem vencer no Brasileirão, o Cruzeiro vai contar com a volta de um dos jogadores mais importantes do seu sistema defensivo. Por conta de uma entorse no tornozelo direito, Dedé foi desfalque contra Grêmio, Palmeiras e Flamengo, mas treinou normalmente na sessão desta terça-feira, que marcou o encerramento da preparação, e tudo indica que será escalado na equipe titular contra o Ceará.

Rodriguinho completou a fase de transição após uma cirurgia na lombar e também voltou a trabalhar com bola. No entanto, como o departamento médico ainda não o liberou para jogar, o meio-campista ficou em Belo Horizonte.

Outros dois jogadores da Raposa não foram para Fortaleza. Depois de cumprir suspensão automática contra o Flamengo, o lateral Edilson não foi relacionado para o jogo desta quarta-feira, contra o Ceará, às 19h30 (de Brasília), na Arena Castelão. Também por opção do comandante Rogério Ceni, Sassá foi cortado da lista.

Com isso, o Cruzeiro deve entrar em campo com: Fábio; Orejuela, Dedé, Fabrício Bruno e Egídio; Henrique e Éderson; Ezequiel, Thiago Neves e Marquinhos Gabriel (David); Pedro Rocha (Fred).

Atualmente, a Celeste ocupa a 18ª colocação, com 18 pontos somados. Do outro lado, o Vozão tem 22 pontos e também vive um momento delicado no Campeonato Brasileiro.