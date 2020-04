Angulo revela conselhos de Willian e Felipe Melo para fechar com o Cruzeiro

Novo reforço do Cruzeiro, o colombiano Iván Angulo, de 21 anos, falou nesta quinta-feira sobre sua chegada ao clube. Emprestado pelo Palmeiras até dezembro deste ano, o atacante destacou estar bastante emocionado por fazer parte do elenco da Raposa.

“Uma emoção muito grande. Fui muito bem recebido no Cruzeiro, estou feliz por chegar a um clube gigante. Espero poder ajudar o Cruzeiro neste momento e ajudá-lo a conquistar títulos”, afirmou.

O jogador ainda declarou que recebeu conselhos de Willian e Felipe Melo, ex-jogadores celestes, antes de acertar com o Cruzeiro. “Conversei com Willian e Felipe Melo, que jogaram aqui. Eles falaram que é um time muito bom para jogar e que tem uma camisa pesada. Então fiquei muito feliz pelos conselhos que eles me deram”.

Angulo também falou um pouco sobre suas características dentro de campo. “Sou um jogador rápido, habilidoso e que gosta de ir para cima. Tento chegar ao gol, fazer assistências e quero poder ajudar o Cruzeiro, contribuir com meus companheiros para conquistarmos os objetivos nesta temporada”.

O Campeonato Mineiro está suspenso por tempo indeterminado. O Cruzeiro está na quinta colocação, com catorze pontos em nove jogos.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com