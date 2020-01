Alexandre Mattos já está em BH e deve ser anunciado como diretor do Cruzeiro

Depois de cinco anos à frente do Palmeiras, Alexandre Mattos está muito próximo de retornar ao Cruzeiro. Neste domingo, o executivo viajou a Belo Horizonte, onde irá acertar os últimos detalhes para ser anunciado como diretor de futebol da Raposa.

A informação foi divulgada pela Rádio Itatiaia. Caso volte a ser profissional do Cruzeiro, Mattos irá retornar ao clube que lhe deu projeção nacional, graças ao trabalho de desenvolvido na equipe mineira entre 2012 e 2014. Nesse período, a Raposa sagrou-se bicampeã brasileira.

Neste domingo, o empresário Vittorio Medioli anunciou que abdicou do cargo de CEO do Cruzeiro, que havia assumido já duas semanas. O executivo fez duras críticas ao estatuto do clube mineiro, classificando-o como um “conjunto Frankenstein”.

Mattos foi diretor de futebol do Palmeiras entre 2015 e 2019. O dirigente foi responsável pela reestruturação do Verdão após o susto em 2014, quando o time quase foi rebaixado. Apesar do clube ter conquistado títulos nos últimos cinco anos, o profissional e seu planejamento foram extremamente criticados pela torcida na última temporada. Mattos foi demitido após a derrota para o Flamengo por 3 a 1, no Allianz Parque.