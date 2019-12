Adilson Batista expõe crise no Cruzeiro: “Rogerio Ceni estava certo”

Neste domingo, após a derrota que sacramentou o primeiro rebaixamento da história do Cruzeiro, o treinador Adilson Batista concedeu entrevista coletiva ao lado do gestor de futebol Zezé Perrella, e não poupou palavras para definir a situação que vive o clube.

O atual comandante do clube mineiro citou inclusive Rogerio Ceni, que teve curta passagem pela equipe neste ano e sobretudo no momento de sua saída, escancarou os problemas que há nos bastidores da Raposa.

“Meu amigo Rogerio Ceni estava certo em muitas coisas. Tem muita coisa errada aqui. Zezé acabou de dizer. Falta aspecto fisico, qualidade. Eu quero fazer parte dessa reconstrução. É triste encarar a Série B com a grandeza do Cruzeiro” , disse

No entanto, Adilson já projetou a sequência de trabalho no Cruzeiro, ressaltando sempre que o clube precisa de mudanças drásticas para mudar de panorama.

“Vou ter o respaldo da diretoria do Cruzeiro (para mudanças) e amanhã vamos começar a trabalhar…Minha colaboração é de aceitar. Não discuti salário. Vim com a intenção de ajudar, dar o melhor. Tentei fazer o melhor. Esse processo de reconstrução, todos nós podemos colaborar”, afirmou.

O treinador ainda fez questão de, apesar do momento, ressaltar a grandeza do clube, e definiu qual tipo de projeto deve ser estabelecido no Cruzeiro.

“O projeto do Cruzeiro tem que ser pensar em ser campeão do mundo. Esse tem que ser o projeto”, declarou.