Yony González treina e pode reforçar o Corinthians contra o Ituano

Na manhã desta sexta-feira, o Corinthians realizou o penúltimo treino antes do duelo contra o Ituano, no domingo, às 16h (de Brasília), na Arena de Itaquera, pelo Campeonato Paulista. E o Timão pode contar com um reforço para o jogo decisivo, já que Yony González se recuperou de lesão no músculo posterior da coxa esquerda.

O colombiano, que ficou de fora da partida contra o Novorizontino, no último sábado, participou normalmente da atividade, fechada para a imprensa após o aquecimento. O atacante esteve à disposição de Tiago Nunes para os treinos táticos e técnicos.

Além dele, Pedrinho também deve figurar entre os titulares do Corinthians. O meia-atacante já havia se reapresentado na última quinta-feira, após a concretização da negociação com o Benfica. Ele poderá vestir a camisa alvinegra até o término do Paulistão.

Por outro lado, o volante Ramiro é provável desfalque mais uma vez. Recuperado de um estiramento no ligamento do joelho direito, ele segue em trabalho de transição. O meio-campista não atua desde o jogo contra a Ponte Preta, no dia 30 de janeiro.

Sem ainda ter definido o time, Tiago Nunes deve mandar a campo: Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Gil e Lucas Piton (Carlos Augusto); Cantillo, Camacho e Luan; Pedrinho, Yony González e Boselli.

No momento, o Corinthians é o lanterna do Grupo D do Campeonato Paulista, com dez pontos conquistados em nove partidas disputadas. Como forma de prevenção à disseminação do novo coronavírus, o duelo deste final de semana deve ser realizado com os portões fechados.

