Yony González fala sobre cuidados com o novo coronavírus no Corinthians

Com a pandemia de COVID-19, a disseminação do novo coronavírus se tornou uma grande preocupação também no mundo dos esportes. E o atacante Yony González falou, em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira, sobre o modo que o Corinthians está tratando a situação.

“Falamos do tema entre os companheiros, tratamos de lavar as manos, usar álcool e não ter muito contato, é um tema preocupante. Somos um grupo e, se aparecer um caso, pode aparecer outros. Esperamos que se resolva rápido e que possamos ter os torcedores que gostam de futebol”, declarou o colombiano.

Yony também revelou que procura não sair de casa sem ser para ir ao CT Joaquim Grava. “Quando este vírus começou, as pessoas minimizaram, agora está chegando a todos países e causa preocupação. Minha família está preocupada porque em São Paulo teve casos, na Colômbia também, sempre estou em contato e preocupado porque estou longe deles. Aqui, quando acaba o treino, eu vou para casa e fico por lá, não sei o que vai passar”, afirmou.

“Para mim, é um tema de preocupação, são várias pessoas infectadas com os vírus. Aqui no Brasil não sei o que vai acontecer, mas todos os países estão sendo afetados pelo vírus. Para mim é preocupante, estou falando com meus companheiros e meus familiares sobre o tema. Esperamos que não aumentem os casos”, acrescentou.

Neste domingo (15), às 16h (de Brasília), o Corinthians recebe o Ituano na Arena de Itaquera, pela 10ª rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Como forma de prevenção à disseminação do novo coronavírus, o duelo deverá ser realizado com os portões fechados.